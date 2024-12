news

Secondo una ricerca di Ipsos, il 56% degli italiani ha un animale da compagnia, in prevalenza cani e gatti, con quasi 8 proprietari su 10 che li ritengono dei veri e propri membri della famiglia. In base ai dati del Rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 41,8% ha scelto un cane mentre il 37,7% un gatto, con una diffusione maggiore al Sud (40,5%) e più bassa nel Nord-Est (31,7%).

La maggioranza degli animali d’affezione è ospitata negli appartamenti dei centri urbani, un aspetto che richiede alcune accortezze per garantire una convivenza serena e senza imprevisti.

Scegliere un cane della taglia giusta per la propria famiglia e la casa in cui ospitarlo

Prima di portare un nuovo amico a quattro zampe in casa, è opportuno effettuare delle valutazioni per evitare errori e ritrovarsi con un animale difficile da gestire in un ambiente non adeguato a ospitarlo al meglio. In questi casi gli aspetti da considerare sono diversi, a partire dalle dimensioni della casa, verificando lo spazio a disposizione del cane durante la giornata.

Inoltre, bisogna tenere conto dell’eventuale presenza di un’area esterna sicura, come un giardino privato o un grande terrazzo: un luogo dove il cane può correre, stare all’aria aperta e avere una certa autonomia. È importante valutare la taglia anche in base ai membri della famiglia.

In presenza di bambini o anziani, infatti, un cane troppo grande potrebbe essere più complicato da gestire. Allo stesso tempo, alcune razze di cani di piccole dimensioni non rappresentano l’opzione migliore per le famiglie con bambini piccoli, a causa del loro temperamento.

Conoscere le regole di comportamento per detenere un animale domestico in un condominio

In base a quanto stabilito nel Codice Civile, nessun regolamento condominiale può vietare la detenzione di animali domestici, poiché la legge riconosce cani e gatti come componenti del nucleo familiare. Tuttavia, è importante adottare delle norme di buon comportamento per vivere serenamente i rapporti con i vicini ed evitare discussioni e controversie.

Il cane o il gatto, infatti, non deve causare disturbo alla quiete o all’igiene del condominio, come per esempio rumori molesti che disturbano il riposo notturno oppure odori sgradevoli che generano malessere, altrimenti si rischia di ricevere una denuncia.

Inoltre, è necessario portare gli animali al guinzaglio o nella gabbietta negli spazi comuni, evitando di lasciare cani e gatti da soli e assicurandosi che non sporchino le aree condominiali. È opportuno, quindi, prendersi cura correttamente del proprio animale domestico, cercando di educarlo per limitare i fastidi per i vicini e mantenendolo sempre in ottime condizioni igieniche.

Anche chi abita in affitto può detenere un animale da compagnia nell’abitazione, tranne quando il proprietario ha previsto un’apposita clausola di divieto nel contratto che impedisce la custodia di animali nell’immobile.

L’importanza di assicurarsi per gli incidenti causati dagli animali domestici

Possedere un animale domestico costituisce una grande responsabilità, in quanto bisogna rispondere di qualsiasi eventuale danno economico o fisico provocato dal proprio amico a quattro zampe.

Si tratta di situazioni che possono capitare con una certa frequenza, soprattutto a causa della propensione da parte di chi non conosce gli animali a comportarsi in modo inopportuno in loro presenza. Secondo le stime del Ministero della Salute, in Italia vengono morse dai cani tra le 50 e le 70mila persone all’anno, con 6 casi su 10 che riguardano i bambini.

Per vivere con maggiore tranquillità la quotidianità con cani e gatti, è possibile tutelarsi contro gli imprevisti stipulando un’apposita polizza. Una soluzione da considerare è l’assicurazione capofamiglia, che protegge l’intero nucleo familiare in caso di danni accidentali ad altre persone e alle loro proprietà e può essere integrata con un’apposita garanzia accessoria che tutela anche da quelli determinati dai propri amici a quattro zampe.

Addestrare il cane migliora il benessere dell’animale e la qualità della vita familiare

La gestione degli animali domestici può non essere semplice all’interno di un’abitazione in città, soprattutto a causa degli spazi limitati e dell’assenza di un ambiente naturale in cui l’animale sia libero di seguire i propri istinti.

Questo vale specialmente per i cani, in quanto la mancanza di controllo da parte dei proprietari può comportare una serie di rischi e disagi. L’opzione migliore in questi casi è ricorrere all’addestramento del cane, rivolgendosi a un istruttore qualificato per capire come gestire anche le situazioni più difficili e imparare a costruire un rapporto sano e sereno con il proprio amico a quattro zampe.

Solitamente è consigliabile addestrare un cane quando è ancora piccolo, altrimenti sarà più complicato correggere eventuali abitudini sbagliate acquisite dall’animale adulto. Un cane addestrato garantisce numerosi vantaggi, tra cui una migliore socializzazione del cane con gli altri animali e le altre persone, un minore stress quando si porta fuori l’animale, una maggiore sicurezza del cane e degli altri membri della famiglia e un benessere più elevato del proprio amico a quattro zampe.

Naturalmente, bisogna affidarsi a una persona competente, dedicando tutto il tempo necessario per instaurare un rapporto di fiducia e rispetto con il proprio cane.