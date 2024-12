Città

SARONNO – “Con l’ultimo consiglio comunale abbiamo di fatto assistito alla formazione di una “nuova maggioranza politica”, stupiti delle dichiarazioni di voto del capogruppo di Forza Italia Agostino Demarco che ha motivato il suo voto di astensione come “un senso di responsabilità” nei confronti delle assunzioni del personale da parte dell‘ente comunale, nonostante lui stesso avesse votato contro lo stesso procedimento in discussione e fosse uno dei firmatari della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco”

Inizia così la nota con cui M5s Saronno commenta l’attuale situazione politica e gli ultimi sviluppi in consiglio comunale.

“Se ciò non bastasse aggiungiamo che il leader del movimento “Italia c’è” Gianfranco Librandi (a cui fa riferimento la lista “ Con Saronno Italia c’è “ rappresentata da Pierluigi Gilli) col suo passaggio recente a Forza Italia conferma la presenza di una forza politica di centrodestra all’interno di una maggioranza saronnese rappresentata oggi da un Pd zoppicante lontano da una collocazione “progressista”, che pur di non affogare si aggrappa alla scialuppa di uno storico avversario politico, nonostante i noti dissensi e il malcontento che aleggia tra diversi membri al suo interno.

Ma c’è un altro grave accadimento avvenuto quella stessa sera, un’interpretazione del regolamento da parte della presidente Marta Gilli per cui gli astenuti al voto non figurano come non votanti, e si procede ad una nuova votazione per correggere il dubbio interpretativo, inserendo il principio di maggioranza variabile e garantendo così la sopravvivenza di questa maggioranza.

Un principio pericoloso per la democrazia e votato in assenza di molti consiglieri comunali, come già accaduto nel consiglio del 28 novembre che vide l’elezione del Presidente del consiglio comunale e dove, a chiusura dell’incontro, si è voluto discutere e votare la variazione di bilancio prevista all’ordine del giorno successivo, il tutto seguito da una serie di assurde motivazioni prive di ogni logica politica e democratica.

Per quest’ultimo atto inaccettabile il M5S dà mandato ai propri legali per procedere con un esposto agli organi preposti, valutando se sussistano le condizioni per un ricorso al Tar con l’ annullamento della votazione e di quanto deliberato sulla variazione di bilancio, oltre ad un eventuale ricorso alla Corte dei Conti per “danno erariale”.

Ormai è fin troppo evidente quanto la famiglia Gilli incida nelle scelte e nelle decisioni di questa maggioranza, a cui si aggiunge il contributo del capogruppo di Forza Italia De Marco, il tutto in un imbarazzante silenzio del sindaco Augusto Airoldi e con l’avvallo del Pd che pur di sopravvivere presta il fianco a questi giochi di potere negando e sconfessando la propria natura politica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti