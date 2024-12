Città

SARONNO – “Il bene di Saronno è mandare a casa Airoldi e la sua giunta di centrosinistra”. E’ il titolo, chiaro ed esplicito, di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega che replica alle dichiarazioni di Gianfranco Librandi al termine della serata di Forza Italia con l’Italia c’è

“In questi anni di amministrazione Airoldi, Saronno è diventata una città più insicura e più povera. Lo confermano i numeri: oltre un migliaio di persone hanno già lasciato la nostra città. Un dato preoccupante che parla chiaramente dell’attrattività sempre più scarsa di Saronno, frutto delle scelte sbagliate di questa giunta di centrosinistra.

Di fronte a una situazione del genere, è inaccettabile che si continui a sostenere un’amministrazione che ha fallito in ogni settore. È evidente che il bene di Saronno non è “lasciare concludere la legislatura” al sindaco Airoldi, ma staccare la spina a una giunta che non è stata in grado di risolvere i problemi della nostra città e che, anzi, li ha aggravati.

A peggiorare la situazione sono anche certe posizioni sostenute da chi, cambiando continuamente poltrona, pretende di dare lezioni su cosa significhi fare il bene dei saronnesi.

La Lombardia è una grande regione, più grande e popolosa di interi Stati europei. Ma non potremo mai decidere autonomamente cosa è meglio per noi finché ci saranno persone che continueranno a cambiare poltrona e a patteggiare per il centralismo.

Come diceva il grande federalista Carlo Cattaneo, è più facile controllare pochi parlamentari di un parlamento centrale, mentre sarebbe molto più difficile controllare i parlamenti regionali. Ecco perché chi spinge per il centralismo lo fa per continuare a impoverire e distruggere la Lombardia e i lombardi.

La Lega è e continuerà a essere il sindacato della Lombardia. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo che il lavoro resti nella nostra regione, che le famiglie possano vivere dignitosamente e che i giovani abbiano un futuro qui, senza essere costretti a cercarlo altrove. Per tutto questo, ribadiamo con forza che il bene di Saronno è mandare a casa la giunta Airoldi e lavorare per restituire alla città sicurezza, lavoro e prosperità. Saronno merita di più, e la Lega continuerà a battersi per garantirlo.

