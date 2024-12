Città

SARONNO – Non era presente di persona ma ha tenuto a essere presente in collegamento con un saluto e un intervento. E’ stato uno dei collegamenti più attesi quello di Agostino De Marco consigliere comunale al centro delicata crisi politica in corso in città.

QUI LA CRONACA DELLA SERATA – QUI LA FOTOGALLERY

Ecco il suo intervento.

“Grazie dell’onore di avermi invitato a questa manifestazione. Devo ringraziare Gianfranco Librandi per questo invito. Ricordo con un po’ di nostalgia ma con tanto affetto quando eravamo seduti, uno vicino all’altro, in consiglio comunale nel 2004 durante la seconda amministrazione con il sindaco Gilli.

Gianfranco, ho sentito l’ultima parte dell’intervento dell’amico di prima che chiaramente condivido pienamente. Voglio aggiungere che Gianfranco è finalmente rientrato nella sua casa naturale, Forza Italia. Un imprenditore così illuminato di grande umanità ma non poteva non essere in linea con i valori e i principi di Forza Italia.

In più occasioni ho potuto constatare la sua generosità e l’impegno disinteressato in politica. Oggi tante famiglie dei suoi collaboratori passeranno un Natale sereno e felice e soprattutto senza preoccupazioni per il futuro. Per ultimo, consentitemi anche qualche considerazione sul nuovo corso che Tajani sta dando a Forza Italia.

I frutti si vedono. Forza Italia è il partito che sta riempiendo il centro della coalizione, nel centro-destra. Tajani ha aggiunto ai valori di Forza Italia una politica moderata, mai sopra le righe, che è un po’ il mio modo di fare politica in più di trent’anni di militanza in Forza Italia.

Trent’anni di militanza in cui non ho mai chiesto preteso poltrone. Ho sempre dato al partito, senza mai chiedere numero in cambio. Questo è qualcosa che mi si deve riconoscere.

Pertanto Tajani, con la sua politica moderata, ma soprattutto con una politica del buon senso, opera nell’interesse degli italiani. A livello locale queste nuove forze e questo partito di Italia c’è al centro non è solo un’opportunità per la sezione locale di Saronno, ma un’opportunità politica, una risorsa per Forza Italia di Saronno. Lo dimostra la quantità di amici che stanno rientrando”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti