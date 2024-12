ilSaronnese

GERENZANO – Un momento di tradizione, calore e socialità, accompagnato da tanta musica. Si tratta dell’iniziativa del gruppo Presepe Gerenzano e della cooperativa Scelag, che invitano tutti i cittadini oggi, martedì 24 dicembre alle 20,30 a palazzo Fagnani in via Fagnani,14, all’evento “Aspettando Natale” con la posa della statuetta di Gesù bambino nella mangiatoia del presepe.

A portare musica con i più famosi canti di Natale all’evento sarà il corpo musicale Santa Cecilia. Non mancherà, inoltre, un momento di convivialità per festeggiare insieme l’arrivo del Natale con vin brulè e panettone per tutti.

(foto archivio: il neonato gruppo Presepe Gerenzano)

