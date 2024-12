SARONNO – Stasera, con l’apertura della Porta Santa a Roma, inizia ufficialmente il Giubileo 2025, e il Santuario della Madonna dei Miracoli di Saronno si prepara a vivere questo momento come una delle Chiese Giubilari della Diocesi. Domenica 29 dicembre, infatti, il vescovo Erminio De Scalzi guiderà una celebrazione solenne per inaugurare l’Anno Santo anche nella comunità saronnese.

La celebrazione avrà inizio alle 17.30 con una preghiera mariana, al termine della quale saranno benedetti e imposti due “Segni giubilari,” due diademi appositamente realizzati per la Madonna dei Miracoli e il Bambino Gesù. Questi diademi, simbolo di rinnovata devozione, segnano idealmente la conclusione del percorso di riparazione iniziato dopo il furto che aveva colpito il Santuario nei mesi scorsi.

L’8 dicembre, nella sera dell’Immacolata, la comunità si era raccolta per una celebrazione riparatrice, partecipata con grande intensità dai fedeli. Il furto, che aveva avuto come bottino proprio le corone della statua un calice e un ostensorio, aveva lasciato un segno profondo nella comunità di Saronno e non solo. Soprattutto ha suscitato un’ondata di solidarietà e preghiera. L’imposizione dei nuovi diademi, prevista per domenica, rappresenta un gesto di speranza e rinnovamento spirituale.

La giornata del 29 dicembre sarà un momento importante per tutta la diocesi: mentre al mattino il Giubileo sarà inaugurato in Duomo, nel pomeriggio l’apertura si estenderà alle varie chiese giubilari. A Saronno, la celebrazione culminerà con la Messa solenne delle 18, presieduta da mons. Erminio De Scalzi, dopo il rito di apertura del Giubileo.

Il Santuario della Madonna dei Miracoli, cuore della fede saronnese, si conferma così un punto di riferimento spirituale per i fedeli, invitando tutta la comunità a vivere l’Anno Santo come un’opportunità di crescita nella fede e di rinnovata speranza.

