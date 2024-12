Città

SARONNO – Lo scorso fine settimana, il Centro culturale islamico di Saronno ha ospitato con grande partecipazione la 3′ edizione di “Una famiglia in festival”, un evento di due giorni ricco di attività culturali e spirituali, pensato per tutte le età.

Il tema dell’edizione 2024

Quest’anno il festival, svoltosi il 21 e 22 dicembre, ha esplorato il tema “La famiglia e il ruolo educativo”, ponendo l’accento sull’importanza della vita familiare musulmana nel contesto contemporaneo. Attraverso conferenze, tavole rotonde e workshop, l’evento ha offerto spunti di riflessione e strumenti pratici per valorizzare la famiglia come nucleo fondamentale della società.

Momenti salienti

Il programma, ancora più ricco rispetto alle precedenti edizioni, ha incluso:

Conferenze e tavole rotonde con la partecipazione di esperti e personalità di fama nazionale e internazionale.

Workshop interattivi su temi educativi e culturali.

Stand informativi e momenti di preghiera e riflessione.

e momenti di preghiera e riflessione. Estrazione speciale per un pellegrinaggio Umrah, che ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti.

Una comunità unita e accogliente

L’evento, tenutosi nella sede del Centro in via Greig 44 a Saronno, ha accolto centinaia di persone, creando un clima di dialogo e condivisione. «Questo festival è un’occasione preziosa per rafforzare i legami nella comunità e promuovere il dialogo interreligioso», hanno dichiarato gli organizzatori.

Appuntamento al prossimo anno

L’ingresso libero e la varietà di attività hanno contribuito al successo dell’evento, e il Centro culturale islamico di Saronno dà già appuntamento alla prossima edizione, promettendo nuove sorprese e momenti di arricchimento per tutti.

(foto: alcuni momenti dell’evento)

