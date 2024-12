Cronaca

ORIGGIO – Intervento dei vigili del fuoco di Saronno con l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa di Legnano nel tardo pomeriggio odierno lungo l’autostrada A8 nel tratto fra Legnano ed il bivio dra l’A8 e la A9 ad Origgio. Un automezzo si è ribaltato: è stato soccorso un 22enne che ha patito lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. E’ stato trasportato con l’autolettiga della Cri all’ospedale di Legnano per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro, a seguito del quale si sono formati rallentamenti e code lungo l’autostrada, sono intervenute anche le pattuglie della polstrada, gli agenti hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

24122024