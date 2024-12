Cronaca

CISLAGO / GORLA MAGGIORE – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca oggi pomeriggio alle 14 in via Battisti di Cislago, tratto locale dell’ex statale Varesina, per una caduta dalla bicicletta. E’ stato soccorso un uomo di 83 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Anzi, si è ben presto ripreso ed è stato medicato direttamente sul posto, non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Il sinistro si è verificato verso la periferia, nelle vicinanze della intersezione con via Raffaello.

A Gorla Maggiore oggi alle 7 in via Como scontro-auto, è stato soccorso un uom di 41 anni che è stato quindi trasportato dall’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, intervenuta sul posto con i carabinieri della Compagnia di Saronno, all’ospedale di Busto Arsizio con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

