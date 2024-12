Lombardia

MILANO – “Dicembre in Regione è stato il mese del bilancio previsionale, occasione importante per sottolineare con forza le cose che non stanno andando bene in Lombardia, come la sanità territoriale e i trasporti pubblici: battaglie permanenti su cui è sempre più urgente un cambio di passo della politica regionale, che deve uscire dalla dinamica dello scontro ideologico ed iniziare un percorso di confronto che valorizzi le migliori energie riformiste, rispetto alle sterili posizioni populiste, sia di destra che di sinistra”, così il consigliere indipendente di Regione Lombardia, Giuseppe Licata.

“Tuttavia, la sessione di bilancio regionale ritengo debba soprattutto essere il momento per portare proposte concrete, oggi più che mai, che contribuiscano a superare le emergenze che stanno coinvolgendo i nostri territori e il nostro tessuto sociale ed economico. La strada per migliorare la qualità della vita dei lombardi è lunga. Ma penso che il lavoro costante sui contenuti sia l’unico modo per ottenere risultati tangibili per cittadini, comuni, imprese e terzo settore, promuovendo crescita, innovazione e inclusione sociale.

“Nei tre giorni di Consiglio dedicato al bilancio regionale, ho concentrato il mio lavoro sui temi dell’impresa, dell’innovazione digitale e del supporto ai Comuni, soprattutto quelli piccoli. Ecco le mie proposte approvate all’unanimità dal Consiglio Regionale.