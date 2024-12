Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo gli auguri della presidente della commissione Cultura di Saronno, Chiara Angaroni, dedicati ai più piccoli.

In qualità di Presidente della Commissione Cultura quest’anno voglio fare degli auguri speciali in anticipo a tutte le bambine ed i bambini della nostra città. Questo è un periodo magico per loro fatto di attesa, tradizione e speranza. Ieri ho assistito alla recita di mio figlio al teatro Regina Pacis organizzata dalle bravissime Maestre della Scuola dell’infanzia Piccoli Lords Crescono ed ho visto gli occhi pieni di entusiasmo dei piccoli che si sono impegnati tanto per la loro recita. L’educazione delle bambine e dei bambini ha le proprie radici a casa e a scuola, qui costruiscono le basi per diventare donne e uomini. È per questo motivo che il mio augurio quest’anno e’ rivolto a loro in quanto piccole e piccoli cittadini. Non dobbiamo dimenticare questo aspetto importante: una città deve essere a misura anche di bambino e la nostra Saronno sta facendo tanto per tutti i piccoli cittadini. Se vogliamo costruire un futuro migliore, partiamo dai nostri figli. E noi adulti impariamo da loro, a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli. Impariamo da loro perché questa è un’epoca in cui c’è assoluto bisogno di una educazione sentimentale che significa rieducare ai valori. Quelli veri.

