SARONNO – “E’ stato aperto il nuovo percorso pedonale e ciclabile che dalla rotatoria del Decathlon (o della Dubina) arriva alla via Amendola nel quartiere Matteotti“. Ad annunciarlo. nelle scorse ore, è stata l’Amministrazione comunale saronnese.

Come ricordano dal Comune “l’intervento della Dorsale Varesina, avviato ad inizio settembre, è sostenuto economicamente dalla Provincia di Varese con l’obiettivo di realizzare un percorso sostenibile e sicuro, dal confine con Caronno Pertusella a quello con Gerenzano, collegando così il sud con il nord di Saronno e le città contigue.L’opera è completa di segnaletica verticale e orizzontale, e di segnaletica tattile per non vedenti e sono definiti anche i posti auto: sulle aree per la salita e la discesa dagli autobus mancano solo le paline”.