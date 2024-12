Eventi

SARONNO – La magia del Natale prende vita la sera della vigilia in piazza Libertà, dove il comitato della Croce Rossa di Saronno, in collaborazione con il Pigreco Cafè, invita tutti a un evento speciale per celebrare insieme l’attesa del Natale.

A partire dalle 21 e fino a notte inoltrata, la piazza si trasformerà in un luogo di incontro e calore grazie a una selezione di street food, bevande calde e panettone. Il tutto verrà offerto accanto al Pigreco Cafè, in un’atmosfera conviviale e festosa.

(foto d’archivio)

