SARONNO – Oggi, martedì 24 dicembre, sono in programma diverse celebrazioni nelle chiese della comunità pastorale di Saronno per la vigilia di Natale. Gli appuntamenti religiosi sono numerosi e riguardano chiese e parrocchie in tutti i quartieri cittadini, dal centro alla periferia. Per i fedeli tante occasioni di incontri, religiosità e per vivere lo spirito comunitario in vista del Natale 2024.

Prepositurale Ss. Pietro e Paolo : ore 18.00, 21.00 (per ragazzi), 24.00 (trasmessa da Radiorizzonti)

: ore 18.00, 21.00 (per ragazzi), 24.00 (trasmessa da Radiorizzonti) San Francesco : ore 17.30, 19. (si tratta della messa degli scout)

: ore 17.30, 19. (si tratta della messa degli scout) Sacra Famiglia : ore 18.30, 23.

: ore 18.30, 23. Regina Pacis : ore 17.30, 22.

: ore 17.30, 22. Santuario Beata Vergine dei miracoli : ore 18, 21.

: ore 18, 21. San Giuseppe (quartiere Matteotti) : ore 18, 23.

: ore 18, 23. San Giovanni Battista (a Cassina Ferrara) : ore 18, 21.

: ore 18, 21. Ospedale piazza Borella : ore 16.

: ore 16. Frati Concezionisti (al Santuario dell’Istituto Padre Monti): ore 21.

