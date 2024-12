ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un Natale speciale per le strade del Saronnese grazie alla sfilata dei Babbi Natale in Vespa, organizzata l’altro giorno dal Vespa Club Caronno Pertusella. Con le loro inconfondibili Vespe addobbate per le feste, i membri del club hanno regalato un momento di gioia e stupore ai bambini e alle loro famiglie.

Le tappe della sfilata

Quest’anno il tour natalizio ha fatto tappa alla

Scuola dell’infanzia Montessori

Scuola primaria Sant’Alessandro

Gli alunni hanno accolto con entusiasmo i Babbi Natale, trasformando le scuole in un palcoscenico di sorrisi e festeggiamenti.

Il messaggio del club

«La gioia negli occhi dei bambini è il miglior augurio di Natale che potessimo ricevere!» hanno dichiarato i membri del Vespa Club, promettendo di ampliare il percorso il prossimo anno per coinvolgere anche altre scuole del territorio. L’iniziativa ha unito tradizione e spirito natalizio, confermandosi un momento atteso e apprezzato dalla comunità. Non resta che attendere il prossimo Natale per nuove sorprese su due ruote.

