Cronaca

SARONNO – Saranno gli esiti dell’autopsia a chiarire la cause della morte del trentenne straniero, trovato morto sulla massicciata del secondo scalo cittadino sabato 14 dicembre. Il conducente di un treno che viaggiava lungo la Saronno-Milano, superata Saronno sud in direzione Caronno aveva notato la presenza della persona esanime accanto ai binari ed aveva dato l’allarme. I soccorsi erano stati tempestivi ma non era stato possibile fare altro che constatare il decesso dello sconosciuto.

Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria, che sono risalite alla circostanza che si sarebbe trattato di un senza tetto, forse di origine romena. Ma per ricostruire l’accaduto si attende il responso del medico legale: è morto perchè è finito contro un treno di passaggio? Oppure perchè dopo avere scavalcato la recinzione, magari per arrivare prima in stazione, è inciampato ed è caduto sbattendo la testa? Interrogativi per il momento senza risposta.

(foto archivio: i soccorritori lungo i binari il giorno del ritrovamento del corpo senza vita dello straniero)

24122024