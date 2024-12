Cronaca

VARESE – Vento forte, è il momento di tracciare un bilancio di quanto è accaduto nelle scorse ore e che ha costretto i pompieri a fare gli “straordinari”: la situazione più grave si è registrata soprattutto nella tarda serata di ieri quando si sono contati una trentina di interventi da parte dei vigili del fuoco della zona, soprattutto fra Varese ed il nord della provincia.

Successivamente, i pompieri sono dovuti accorrere a Cuvio in via Erminia Maggi, per la copertura di piccolo capannone in lamiera divelta dal vento e caduta su delle autovetture posteggiate. Primo intervento, poco prima delle 8, ed a seguire la messa in sicurezza.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco a Cuvio)

24122024