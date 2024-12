Città

“Nel silenzio di una notte senza tempo, un presepe svela la sua intima bellezza, avvolto da una luce fioca che sfiora ogni angolo. Sopra, un cielo stellato veglia in attesa, come se l’universo intero fosse pronto a raccontare una storia che ha attraversato i secoli. Ogni figura sembra trattenere il fiato, sospesa nell’attesa di un miracolo che cambierà il mondo.”

E’ la foto di Pierdomenico Baldazzi quella scelta per oggi, mercoledì 25 dicembre, per il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno che dà spazio alle fotografie dei soci della dinamica associazione saronnese raccontando, in alcune selezionate giornate, l’attività del sodalizio uno dei più attivi e dinamici dell’intero Saronnese.

QUI TUTTE LE CASELLE DEL CALENDARIO

Arrivato alla sua quarta edizione il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno è un progetto che celebra il Natale ma soprattutto il territorio e la comunità di Saronno attraverso un percorso quotidiano di immagini e suggestioni. L’edizione 2024 è dedicata al Gruppo fotografico Agorà di Saronno e si è concretizzata grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni.

