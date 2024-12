news

Il 17 dicembre Bitcoin ha superato la soglia dei 108.000 dollari, segnando un nuovo record, ma subito dopo ha subito un calo, dovuto anche alle prese di profitto da parte degli investitori e l’esclusione dei tagli ai tassi di interesse da parte della FED.

Attualmente Bitcoin mantiene una stabilità a circa 95.000 dollari, e intanto i trader spostano i loro capitali in altre altcoin promettenti, in particolare progetti che emergono come leader in diversi ambiti. Scopriamo quali.

Sui Network (SUI): una blockchain ad alte prestazioni

Sui Network (SUI) si sta consolidando tra le blockchain di nuova generazione; con un’infrastruttura che è sia veloce sia scalabile, ha definito il proprio spazio nel settore DeFi e della gestione di asset digitali.

Anche se la scorsa settimana ha avuto una leggera flessione del -5,25% e ora si attesta intorno a 4,33 dollari, la tecnologia all’avanguardia e un Total Value Lock efficiente lo rendono un progetto solido a lungo termine, su cui vale la pena investire.

Ripple (XRP): la rinascita dopo il processo

Ripple si è distinto in questi mesi per la sua dinamicità, con un aumento del 236% che ha portato il prezzo a schizzare verso l’alto. Questo rally al rialzo è stato principalmente guidato anche dalla causa legale contro la SEC, vicina a una conclusione positiva per Ripple.

Un superamento del livello di resistenza di 3 dollari potrebbe aprire la strada verso un nuovo massimo storico vicino ai 4 dollari, consolidando XRP tra le crypto da tenere d’occhio in questo momento.

Chainlink (LINK): una chiave per gli smart contract decentralizzati

Chainlink (LINK) si conferma un attore cruciale nell’integrazione dei dati del mondo reale con gli smart contract. Grazie al suo sistema decentralizzato, LINK sta attirando un interesse crescente, con un aumento del 14,55% nell’ultima settimana e un prezzo che ora si attesta a circa 23 dollari.

Questo progetto pionieristico ha raccolto inizialmente 32 milioni di dollari tramite ICO e oggi rappresenta una delle soluzioni più affidabili nel settore DeFi, con una capitalizzazione di mercato di 18,56 miliardi di dollari.

Solana (SOL): velocità e innovazione a basso costo

Nonostante un calo del 14% nell’ultimo mese, Solana rimane una delle piattaforme più promettenti nel settore crypto. Con un ecosistema progettato per transazioni rapide e a basso costo, SOL rappresenta una valida alternativa a Ethereum nel panorama della finanza decentralizzata.

Attualmente scambiato intorno ai 183 dollari, Solana continua a mostrare la sua resilienza. Dopo aver superato momenti difficili, come il crollo di FTX, ha riaffermato la sua posizione come blockchain affidabile e competitiva.

Solaxy (SOLX): la novità nel mondo Layer2

Solaxy (SOLX) è un progetto che ha iniziato da poco una prevendita pubblica. Il suo scopo è fornire una soluzione blockchain Layer2 per Solana. Vale a dire una blockchain L2 che si basa sulla rete originale per essere più efficiente, più veloce e più completa.

La prevendita di Solaxy offre ai primi investitori i prezzi migliori e il bonus di mettere in staking immediatamente i propri token. Una volta terminata, sarà quotata sugli exchange.

Visita la prevendita di Solaxy

Con Bitcoin che si mantiene intorno ai 95.000 dollari, l’attenzione degli investitori si sta spostando verso altcoin promettenti come Sui, Ripple, Chainlink, Solana e Solaxy. Questi progetti si stanno affermando come protagonisti nei rispettivi ambiti, mostrando un elevato potenziale di crescita.

Per chi si avvicina ora al mercato delle criptovalute, entrare al momento giusto può essere una sfida. È qui che strumenti innovativi come il wallet di ultima generazione Best Wallet entrano in gioco. Questa nuova piattaforma è stata progettata per semplificare l’accesso al mondo crypto, offrendo un’interfaccia intuitiva per acquistare, gestire e conservare i propri token in tutta sicurezza.

Best Wallet non si limita a facilitare le transazioni, ma ha recentemente introdotto la prevendita del suo token nativo $BEST, che rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori che vogliono posizionarsi in anticipo sul prossimo rally del mercato.