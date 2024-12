Primo piano

MISINTO – La notte della Vigilia di Natale ha regalato alla comunità un momento di pura magia con il tradizionale falò, che si è confermato un grande successo. L’evento, organizzato dalle associazioni locali con il supporto dell’amministrazione comunale, ha radunato centinaia di persone nella zona del parcheggio di via Dante, nei pressi della chiesa parrocchiale di via San Siro, trasformando la fredda serata in un’occasione calda e conviviale.

Dopo la messa delle 22,30, il fuoco ha illuminato il cuore del paese, avvolgendo i partecipanti in un’atmosfera di festa e condivisione. Protagonisti della serata sono stati i coscritti del 2006, che hanno trovato nel falò un’occasione speciale per confrontarsi, collaborare e rafforzare il loro legame di comunità. Attorno alle fiamme, cibo, bevande calde come il vin brulé e momenti di intrattenimento hanno contribuito a creare un clima festoso che ha coinvolto tutte le generazioni.

Il falò della Vigilia ha rappresentato l’apice del calendario natalizio di Misinto, conclusione perfetta di una serie di eventi che hanno animato il paese nelle ultime settimane.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti