Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio di Venegono Superiore sta vivendo una prima metà di stagione con il vento in poppa. Non solo la prima squadra, protagonista assoluta ai vertici della classifica di Serie D, ma anche il settore giovanile sta regalando grandi soddisfazioni alla società.

Un progetto sportivo che si dimostra solido e vincente in tutte le sue componenti, come dimostrano i risultati ottenuti dalle squadre del settore agonistico, capaci di dominare i rispettivi campionati nella fase iniziale della stagione. Sono ben tre le formazioni giovanili della Varesina che hanno chiuso il girone di andata in vetta alle classifiche:

Under 17 Élite

Under 15 Élite

Under 14 Regionale

Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto nei settori giovanili, dove l’impegno e la dedizione degli allenatori, uniti al talento dei ragazzi, stanno portando a traguardi importanti.

Con un settore giovanile così competitivo, la Varesina Calcio si conferma una realtà di riferimento non solo a livello locale ma anche regionale, capace di formare atleti pronti a fare il salto verso il calcio dei grandi.

La seconda parte della stagione si prospetta altrettanto entusiasmante per la società di Venegono Superiore, con la promessa di continuare a puntare in alto, sia con la prima squadra che con i giovani talenti.

25122024