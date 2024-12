Cronaca

COGLIATE – Dopo i vandalismi al presepe dell’Avis, gli stessi volontari si sono messi al lavoro per fare in modo che per Natale fosse completamente a posto: operazione perfettamente riuscita.

Ai volontari l’elogio del sindaco di Cogliate, Andrea Basilico: “Dopo l’impresa dei teppisti, l’altro lato della medaglia è invece il carisma, la forza e la volontà di non mollare mai del mondo delle associazioni del nostro paese, che è ineguagliabile. Poche ore dopo il danno il presepe è tornato nel suo splendore! Grazie a tutti i volontari dell’Avis di Cogliate”.

L’Avis è l’associazione dei donatori di sangue: i volontari ogni anno sono soliti allestire il grande presepe predisposto alle porte del paese.