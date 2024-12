news

Il mercato delle criptovalute è crollato durante il fine settimana e anche oggi gli investitori affrontano una Federal Reserve potenzialmente più aggressiva, il che potrebbe portare a meno tagli dei tassi rispetto a quanto sperato per il 2025.

Il prezzo di Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, è sceso dell’11,57% negli ultimi sette giorni, ed è scambiato a un prezzo di poco superiore ai 94.000 dollari. Il prezzo di Dogecoin è sceso del 19,4% nell’ultima settimana, mentre XRP ha registrato un calo a sette giorni del 10,6%. Pur tenendo conto di tali assestamenti, ci sono asset che invece continuano a catalizzare l’interesse dei trader, come ad esempio Wall Street Pepe (WEPE) che nella sua presale ha superato in questo momento i 35,5 milioni di dollari.

Il panorama macroeconomico

La Federal Reserve ha trascinato il mercato delle criptovalute verso il basso dopo aver concluso il suo ultimo incontro dell’anno la scorsa settimana. La Fed ha inoltre rivelato di prevedere solo due tagli dei tassi l’anno prossimo, invece dei quattro stimati durante l’incontro di settembre. Anche se molti investitori e analisti di mercato sembravano aspettarsi questo esito prima della riunione, la notizia ha sorpreso la maggior parte degli investitori.

I sostenitori delle criptovalute hanno ricevuto una buona notizia: il presidente eletto Donald Trump ha nominato Stephen Miran, economista ed ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, a capo del Consiglio dei Consulenti Economici, un organo influente della presidenza. Miran, infatti, è uno dei personaggi di spicco del nuovo governo a essere maggiormente favorevole alle criptovalute.

Tuttavia, gli investitori sembrano più concentrati sul panorama macroeconomico complessivo. Nonostante gli ordini di beni durevoli di novembre siano stati inferiori alle aspettative, i rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati, un segnale generalmente negativo per Bitcoin e per le criptovalute in generale.

Molti considerano Bitcoin una copertura contro l’inflazione. Tuttavia, la criptovaluta è influenzata da fattori che vanno oltre i rendimenti dei titoli di Stato, e anche l’oro è sceso in queste ore. Il dollaro ha continuato a rafforzarsi e Bitcoin, essendo una valuta alternativa, tende ad avere una relazione inversa con il dollaro.

I trader che scommettono sui prezzi futuri dei Fed Funds a 30 giorni stanno sempre più contando su un numero minore di tagli dei tassi rispetto a quanto precedentemente previsto per il 2025. Solo una settimana fa, la maggior parte dei trader si aspettava due tagli da parte della Fed per il 2025, sebbene sia importante ricordare che queste probabilità possono cambiare rapidamente.

Turbolenze verso l’inizio del nuovo anno

Bitcoin è aumentato significativamente quest’anno, raggiungendo un nuovo ATH proprio nel mese di dicembre, quindi è più suscettibile a correzioni. Ci si aspetta che il token rimanga volatile mentre il mercato cerca indizi sull’inflazione e sulla traiettoria dei tassi di interesse.

La maggior parte dei trader ora pensa che l’inflazione sarà persistente e rimarrà al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed. Gli investitori e la Fed si stanno anche preparando per il potenziale impatto inflazionistico dei tagli fiscali e dei dazi proposti da Trump.

Tuttavia, tutto questo potrebbe cambiare rapidamente con un dato deludente sul rapporto sull’occupazione di dicembre o sull’Indice dei Prezzi al Consumo all’inizio di gennaio. XRP e Dogecoin sono più volatili di Bitcoin, quindi questi due token dovrebbero registrare guadagni più alti e perdite maggiori rispetto a Bitcoin.

