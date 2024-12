Città

SARONNO – Sono state le notizie di servizio, supermercati aperti e orari delle messe le più lette ieri martedì 24 dicembre, a suscitare grandi reazioni anche l’incidente in autostrada e l’evento di Natale organizzato da Librandi con Tci e Forza Italia.

I supermercati della zona saranno aperti in diverse fasce orarie durante la Vigilia, Natale e Santo Stefano, offrendo ai cittadini l’opportunità di effettuare acquisti anche nei giorni festivi.

Un tragico incidente ha coinvolto un camper contromano sull’autostrada A8, causando la morte di una donna e lasciando sotto shock gli automobilisti presenti.

Si attendono i risultati dell’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso dell’uomo trovato morto a Saronno sud.

Librandi ha commentato l’attuale situazione politica, sottolineando l’importanza di sostenere il sindaco Airoldi per portare a termine la legislatura, con un richiamo all’unità per il bene della città.

È stata inaugurata la ciclopedonale in via Varese, un’opera attesa da tempo che promette di migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza per pedoni e ciclisti.

