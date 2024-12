Città

SARONNO – Entrando in chiesa Prepositurale, nel primo altare sulla sinistra, si rinnova la ormai tradizionale presenza del presepe, ogni anno diverso ma ricco di significati.

Il gruppo di volontari della parrocchia ha tenuto a far sapere che “il presepe di questo Natale è una piccola dedica a monsignor don Claudio Galimberti. É stata sua la proposta di questo scenario che ci è stato consegnato qualche mese prima che tornasse nella casa del Padre.

L’invito che Papa Francesco ci rivolge é quello di fermarsi a guardare il presepe, entrando nel vero Natale con i pastori e portando a Gesù Bambino quello che siamo.

Contemplando il Dio Bambino, che sprigiona luce nell’umiltà del presepe, possiamo diventare anche noi testimoni di umiltà, tenerezza e bontà.

Il gruppo presepe della parrocchia Santi Pietro e Paolo augura a tutti un felice e sereno Natale”.

Nella sacra rappresentazione della nascita di Gesù non manca la presenza dei pastorelli, del gregge di pecore e di cittadini che popolano la piazza e la rendono viva. Si possono notare i lavoratori, gli artigiani, le donne al pozzo e, una novità di quest’anno, la fontana che sgorga acqua come a ricordare a tutti che “Gesù è l’acqua viva che ci salverà”. In questa caoticità della vita, si compie il grande miracolo del Natale: Gesù bambino viene al mondo.

Il gruppo presepe della prepositurale ci tiene a ringraziare l’impresa Cinconze Domenico, il colorificio Antonio Moltrasio e Centro del Verde Toppi.

