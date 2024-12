Cronaca

LONATE CEPPINO – Intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Tradate nella serata di ieri vigilia di natale per un principio di incendio boschivo in via Saporiti. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi in un’area boschiva della zona.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dei soccorsi, il fuoco è stato prontamente circoscritto, evitando così il rischio di una propagazione che avrebbe potuto causare danni più gravi. L’intervento ha richiesto l’uso di mezzi specifici per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.

Le cause del principio d’incendio non sono ancora state accertate, ma si esclude al momento un’estesa compromissione della vegetazione circostante.

