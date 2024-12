Città

SARONNO – Da Saronno alle tavole dei golosi in cinque continenti: oggi, giornata di Natale, il panettone sarà protagonista di pranzi, cene e merende in tutto il mondo e dalle tradizionali feste di famiglia alle celebrazioni più insolite in Italia Giappone, Canada e persino nelle Filippine ci sarà un tocco di saronnesità.

Con canditi e uvetta, glassato, ripieno o reinterpretato in versioni innovative, il panettone della Paolo Lazzaroni & Figli, storica azienda saronnese, ha conquistato una platea internazionale. Grazie alla sua qualità e all’attenzione per la tradizione, l’azienda di via Gorizia esporta il 90% della produzione in oltre 70 paesi, raggiungendo anche mercati lontanissimi come il Salvador e la Tasmania.

Tre milioni di panettoni per il mondo

Anche quest’anno la Paolo Lazzaroni & Figli ha prodotto e distribuito tre milioni di panettoni, diffondendo il gusto unico del dolce simbolo del Natale su scala globale. Tra le tante richieste internazionali, spiccano quelle per i panettoni artigianali realizzati nel laboratorio del Punto Rosso, lo spaccio-bar dell’azienda. Qui prendono vita eccellenze culinarie come l’edizione limitata Rolando Morandin o i “panettoni vestiti da Babbo Natale” disponibili in formati fino a 8 chilogrammi. Alcuni panettoni artigianali hanno raggiunto Parigi, Londra e persino New York.

Il Pan da Saron: una dolce sorpresa di successo

A Saronno, invece, a rubare la scena è stato il Pan da Saron, l’ultima creazione della storica azienda ma anche l’ultimo arrivato tra le produzioni Punto rosso ossia il panettone Ines, con cioccolato e nocciole, che ha spopolato nel comprensorio ma anche come regalo arrivando in diverse regioni italiane dalla Sicilia alla Liguria

Un Natale di dolcezza globale

Che si tratti di un elegante panettone artigianale o di una versione tradizionale, il dolce simbolo del Natale firmato Paolo Lazzaroni & Figli rappresenta oggi una fetta di Saronno sulle tavole di tutto il mondo. Un successo che non solo valorizza il patrimonio dolciario italiano, ma celebra l’eccellenza artigianale della città degli amaretti.

