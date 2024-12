Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è caratterizzato da sole splendente per l’intera giornata, senza rischio di piogge. La temperatura massima sarà di 11°C, mentre la minima toccherà 1°C, con lo zero termico a 2253 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nordest, e deboli nel pomeriggio, provenienti da Sud. Non sono previste allerte meteo. 3BMeteo.

L’intera regione è sotto l’influenza di un campo di alta pressione, che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le basse pianure, le aree pedemontane e le Prealpi saranno stabili e soleggiate per tutta la giornata. I venti, inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, manterranno questa intensità nel corso delle ore. Lo zero termico si attesta intorno ai 1950 metri.

TRADATE – Oggi il tempo è caratterizzato da sole splendente per tutta la giornata, senza rischio di piogge. La temperatura massima sarà di 11°C, mentre la minima si attesterà a 2°C, con lo zero termico a 2346 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Est-Nordest, e deboli nel pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

LAZZATE – Oggi il tempo è caratterizzato da sole splendente per tutta la giornata, senza rischio di piogge. La temperatura massima sarà di 10°C, mentre la minima toccherà 2°C, con lo zero termico a 2287 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nordest, e assenti nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

