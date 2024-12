Cronaca

SARONNO – Alle 2.15 della scorsa notte in via Colombo a Saronno nei pressi dell’incrocio con via Legnani una automobile è uscita di strada ed una donna di 56 anni ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stata soccorsa sal personale dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, subito accorsa sul posto assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed ha concluso la nottata all’ospedale saronnese per essere medicata di non gravi contusioni.

Intervento dei carabinieri di Saronno anche a Carnago, oggi alle 12.20, in via Verdi a Carnago per un’automibile ribaltata: è stato soccorso un uomo di 45 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese da una ambulanza del Sos. Sul luogo del sinistro sono accorsi anche i vigili del fuoco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

25122024