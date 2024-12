Città

SARONNO -Un’iniziativa di grande solidarietà e integrazione ha coinvolto l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Saronno, e la comunità di via Dalmazia. Grazie alla collaborazione del figlio di un socio dell’Anc Salvadore Stefano, titolare di una rinomata pizzeria, i giovani hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nella preparazione dell’impasto per la pizza.

Farina, acqua e lievito sono stati gli strumenti di un laboratorio che, oltre alla cucina, ha rappresentato un momento di crescita personale e di integrazione sociale. L’impasto, lavorato con cura e destinato a una lunga lievitazione di 48 ore, ha unito mani e cuori, trasformando un’attività semplice in un simbolo di condivisione.

Attorno a mezzogiorno, il pizzaiolo e un collega hanno portato l’attrezzatura necessaria per completare il lavoro. È così che, tra sorrisi e collaborazione, si è dato vita a un momento conviviale in cui le pizze, appena sfornate, sono state gustate insieme ai ragazzi. Un’occasione resa ancora più speciale dalla consegna di diplomi e magliette per celebrare l’impegno e l’entusiasmo di tutti i partecipanti.

Un ringraziamento particolare va all’Accademia Nazionale Pizza Doc, che ha contribuito a rendere unica questa giornata, e al pizzaiolo Salvadore Stefano per la disponibilità e il supporto offerto all’iniziativa. L’evento ha messo in luce come la collaborazione tra associazioni, comunità locali e realtà imprenditoriali possa creare momenti di vera inclusione e arricchimento, confermando il ruolo fondamentale dell’Anc nel tessuto sociale del territorio saronnese.

