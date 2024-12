Città

SARONNO – “Con l’ingresso di Librandi in Forza Italia si vede proprio il nuovo che avanza. Un tentativo di ritorno della balena bianca”. Usa l’ironia Massimo Uboldi, portavoce del M5s a Saronno quando commenta l’accordo tra Forza Italia e l’Italia c’è che ha riportato l’ex parlamentare Librandi tra le fila degli azzurri.

Un intervento che segue la presa di posizione ufficiale dei pentastellati saronnesi che hanno annunciato un esposto contro la variazione di bilancio approvata dopo l’elezione del presidente del consiglio comunale e malgrado un consiglio comunale già convocato.

Uboldi guarda avanti e commenta l’avvicinamento tra Agostino De Marco (unico consigliere comunale di Fi) e la coalizione che guida la città di cui fa parte Pierluigi Gilli espoente dell’Italia c’è di Librandi. “Credo che la condivisione di intenti che si sta registrando tra De Marco e la maggioranza sia legata ai temi che lo stesso Pd ha indicato come cruciali per la città ossia il Pgt e sul futuro dell’ex Isotta. E’ chiaro che gran parte della partita in corso è legata a questi temi e agli scenari futuri”.

“Con il ritorno alle origini di Librandi, il voto di De Marco è facile capire come si punti a rendere Forza Italia una parte organica di questa maggioranza spostando ancora più verso i moderati una coalizione che ormai ha perso ogni connotazione progressista che dovrebbe essere cuore dell’attività del Pd. Dalla serata Forza Italia e Italia c’è è stato evidentemente come si voglia tornare agli anni 2000”.

