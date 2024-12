Varesotto

VARESE – Il gruppo ultras varesino degli Arditi ha regalato un momento di gioia ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Del Ponte di Varese, visitando il reparto in occasione delle festività natalizie.

Accompagnati dall’associazione Ponte del Sorriso, che si dedica da anni a sostenere i piccoli pazienti, gli Arditi hanno portato un doppio gesto di solidarietà. Hanno acquistato 30 panettoni marchiati Ponte del Sorriso, contribuendo al sostegno delle attività benefiche dell’associazione, e hanno distribuito 200 pupazzetti, cioccolatini e caramelle ai bambini e alle loro famiglie. Inoltre, hanno donato cabaret di pasticcini per il personale sanitario del reparto e degli altri piani dell’ospedale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto di numerose aziende locali, comprese attività di Tradate, che gli ultras hanno voluto ringraziare pubblicamente per la loro generosità.

Un gesto che unisce sport e solidarietà, dimostrando come la passione calcistica possa trasformarsi in un concreto aiuto per chi ne ha bisogno.

