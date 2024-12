CESANO MADERNO – Gli auguri del sindaco Gianpiero Bocca di Cesano Maderno ai concittadini per le festività di fine anno.

Care Concittadine e cari Concittadini,

desidero rivolgervi, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, i miei migliori auguri di buon Natale. Il pensiero, in questi giorni così speciali, va soprattutto alle persone che stanno affrontando situazioni di difficoltà: auspico che lo spirito del Natale e la solidarietà che la nostra città sa esprimere possano infondere la forza per superare le preoccupazioni. Il nostro Comune è impegnato per supportare chi ha bisogno e sostenere le meravigliose realtà di volontariato cesanesi, che ringrazio per la loro generosità. Grazie anche a coloro che nelle prossime giornate di festa saranno al lavoro per garantire alla collettività sicurezza, servizi essenziali, cure ed assistenza. Se la nostra è una città che cresce, economicamente e culturalmente, questo lo dobbiamo alle nostre famiglie, alle nostre imprese, alle nostre associazioni, a tutta la comunità cesanese. Da parte mia, rinnovo l’impegno per rendere Cesano sempre più capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini.

Sono trascorsi due anni e mezzo dal mio insediamento alla guida della città, siamo già a metà mandato. Tanto è stato fatto e, grazie anche a tutti voi, molto ancora sarà realizzato.

Ma, prendendo spunto dalle recenti parole dell’arcivescovo Delpini, voglio rivolgere a voi, e anche a me stesso, un augurio particolare, quello di cogliere l’occasione di queste feste per riposarci un po’ dalla stanchezza di tutti i giorni. Un riposo non solo fisico, ma anche mentale e spirituale. La vita quotidiana è frenetica, a tratti affannosa. Il riposo è importante per recuperare energie, stare vicino ai nostri cari e riscoprire le cose che contano.

Buon Natale a tutti e un Felice Anno Nuovo.