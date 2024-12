news

Cosa non può mai mancare nell’armadio di un uomo? Insieme ad un abito elegante ed una camicia, di certo in inverno il pullover è il passe-partout per una serie di outfit che spaziano dal casual a quello più chic. Il classico maglione, nelle sue tante varianti, è uno dei capi di abbigliamento essenziali, versatile e dal design semplice e pulito, che si adatta ad una vasta gamma di stili e occasioni.

Il pullover girocollo da uomo è ideale per le diverse stagioni, sia per le giornate primaverili che per quelle autunnali, dai toni più easy alle fantasie più ricercate, dal cotone alla lana, si tratta di un capo perfetto per mantenere un look elegante, anche quando fa freddo, ma da indossare anche in versione più casual.

La collezione di Boggi Milano ne presenta un’ampia varietà per arricchire il guardaroba maschile ed avere sempre il capo specifico per ogni occasione. Non sai come abbinare il pullover? Ti diamo noi alcuni suggerimenti per look che non passano inosservati e che possono essere copiati.

Per chi vuole essere easy ma con stile, può abbinare una maglia girocollo nera in lana Merino su un pantalone della stessa nuance e sneakers scure. Se non piacciono i colori scuri, nonostante con l’inverno si tende a preferire colorazioni più spente, si può optare per un mix di colori decisamente più chiari. La maglia girocollo tessuta in misto lana e nylon color nocciola è perfetta se abbinata alla camicia in cotone bianca, pantaloni elasticizzati beige e polacchini in pelle scamosciata marroni.

Per qualcosa di ancora più casual sulle tonalità del blu l’accostamento perfetto è un jeans in denim blu, camicia in denim in cotone, sneakers in pelle blu con strisce marroni ed una maglia a girocollo navy in misto lana. L’alternativa? Per chi non gradisce la camicia può abbinare sotto il pullover una t-shirt blu, da uniformare con il jeans scegliendo di staccare, pur rimanendo nella stessa palette di colori, con una maglia girocollo tessuta in misto lana e nylon riciclato Made in Italy di colore azzurro.

E ancora: sneaker in pelle bianca che richiamano la camicia in cotone bianca, uniti a jeans in cotone e elasticizzato navy ed una maglia girocollo dello stesso colore tessuta in pura lana merino extrafine. Un casual chic che si fa notare, ideale per andare in ufficio con stile e abbinamento.