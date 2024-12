news

Nelle ultime settimane, l’interesse per Dogecoin e altre meme coin sembra essere in calo, con i “social trader” che spostano la loro attenzione verso asset più consolidati come Bitcoin. Tuttavia, in questo panorama ribassista per le cripto legate ai meme, c’è un progetto che emerge con forza: Wall Street Pepe (WEPE).

Grazie a una prevendita da record che ha già superato i 35 milioni di dollari, questa nuova ICO dimostra che le meme coin possono ancora dominare il mercato, se supportate da una community entusiasta e una visione solida. Scopri come $WEPE sta rivoluzionando le aspettative nel settore delle criptovalute e attirando l’attenzione di trader ed esperti.

Dogecoin (DOGE) e altre meme coin perdono il favore dei social media, secondo Santiment

Un recente report di Santiment rivela che l’interesse degli utenti sui social media per Dogecoin e altre meme coin è in calo, con una migrazione verso Bitcoin e altre criptovalute layer 1. L’indicatore utilizzato dall’analisi, la Social Dominance, misura la percentuale di discussioni sui social media dedicate a specifiche criptovalute tra le prime 100 per capitalizzazione di mercato.

Questo parametro non conta semplicemente il numero di menzioni, ma analizza i post unici che parlano di un asset, escludendo distorsioni causate da singoli post virali. Ciò offre una visione più affidabile delle tendenze di mercato, mostrando quando l’interesse è realmente distribuito su diverse piattaforme social.

L’attenzione si sposta dalle meme coin

Secondo i dati, la Social Dominance delle sei principali meme coin, tra cui Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), era alta fino a poche settimane fa. Tuttavia, da allora ha registrato un calo costante. Al contrario, le principali criptovalute layer 1, come Bitcoin, hanno visto un aumento di questo parametro.

Questo indica un cambio di sentiment tra gli investitori. Storicamente, un aumento dell’attenzione verso le meme coin è stato associato a momenti di “avidità” del mercato, spesso seguiti da correzioni significative. Il calo dell’interesse suggerisce ora un ritorno alla prudenza, con gli investitori che si orientano verso asset percepiti come più sicuri.

Prospettive di mercato

Con l’attenzione rivolta verso Bitcoin, il settore potrebbe trovarsi in una fase di consolidamento. Un sentiment rivolto più verso la “paura” potrebbe favorire il raggiungimento di un bottom del mercato. Tuttavia, l’attuale ribasso delle meme coin non significa necessariamente che il settore sia destinato a sparire.

Il prezzo di Dogecoin, per esempio, è sceso del 20% negli ultimi sette giorni, attestandosi su circa 0,32 dollari. Questo ribasso, pur significativo, potrebbe rappresentare un’opportunità per gli investitori in attesa di un rimbalzo.

Le meme coin, nonostante il calo dell’attenzione social, continuano ad attrarre una nicchia di appassionati e progetti innovativi. Nuovi token come Wall Street Pepe (WEPE) stanno dimostrando che, con una strategia solida e una community attiva, è possibile ritagliarsi uno spazio anche in un mercato apparentemente sfavorevole.

Wall Street Pepe (WEPE): la nuova frontiera delle meme coin

In un mercato delle meme coin in calo, con una capitalizzazione passata da 137 a 117 miliardi di dollari, Wall Street Pepe (WEPE) emerge come un caso eccezionale. Nonostante le difficoltà generali del settore, questo progetto ha raccolto oltre 25 milioni di dollari in soli 13 giorni e ha già raggiunto i 36 milioni in tre settimane, battendo ogni record.

L’ICO di WEPE ha attirato gli investitori grazie alla crescita graduale del prezzo del token, attualmente venduto a 0,0003655 dollari. Con il 20% dei 200 miliardi di token riservati alla prevendita, gli utenti possono acquistare WEPE con ETH, BNB, USDT o carta bancaria, senza requisiti d’investimento minimo.

Il progetto punta a democratizzare gli investimenti in meme coin, fornendo strumenti avanzati e strategie ad hoc per aiutare i trader meno esperti a replicare il successo dei grandi investitori. Attraverso segnali di trading e suggerimenti su prevendite promettenti, WEPE supporta la community nel complesso panorama delle criptovalute.

Inoltre, il 15% della supply è destinato alla liquidità, e un ulteriore 12% alle ricompense per lo staking, con un APY del 37%. Gli staker potranno sbloccare i token sette giorni dopo il debutto su DEX, rendendo $WEPE una delle opportunità più interessanti nel settore.

Con un afflusso medio di 2 milioni di dollari al giorno, Wall Street Pepe si posiziona come un’opzione innovativa e accessibile per chi vuole esplorare il mercato delle meme coin con una piattaforma pensata per massimizzare i profitti.

