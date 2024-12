iltra2

CASTELSEPRIO / CARONNO PERTUSELLA – Sono cinque i Progetti emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Varese, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia.

I progetti finanziati contribuiranno a migliorare alcune problematiche individuate nel territorio, grazie a una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali.

Ecco di seguito i progetti selezionati e a cui andranno i contributi:

• La Via Ritrovata: valorizzazione del patrimonio Unesco Castelseprio-Torba e sviluppo sostenibile nella Valle Olona dell’Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate Il progetto mira alla riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco Rile-Tenore Olona, che racchiude un patrimonio ambientale, artistico e archeologico significativo, tra cui il sito Unesco “Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774) Castelseprio Torba”.

Tra le azioni previste il rispristino del collegamento sentieristico tra il Parco archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba (foto), la realizzazione di un nuovo percorso archeologico, il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e la rifunzionalizzazione della ex scuola di Torba come polo informativo e culturale per la valle. Contributo 1 milione e 100 mila euro.

• (T)Essere Futuro della Cooperativa sociale Solidarietà e servizi di Busto Arsizio. Questo progetto si propone di avviare un servizio residenziale per il dopo e durante noi rivolto a persone con disabilità, nel comune di Caronno Pertusella – Casa Alloggio per 10 ospiti. Intende inoltre sperimentare un modello di intervento incentrato sul “Progetto di Vita”: percorso personalizzato che comprende azioni di valutazione, accoglienza, sviluppo abilità, autonomia, inserimento lavorativo ove possibile, e inclusione sociale; Contributo: 1 milione di euro.

• Un Porto Nuovo della Fondazione Asilo Mariuccia Onlus Milano. Il progetto, dedicato a minori e giovani in situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale, prevede la ristrutturazione di spazi a Porto Valtravaglia per ospitare 2 comunità educative, un centro diurno, 5 laboratori educativi al lavoro e un polo sportivo. L’iniziativa mira a offrire un supporto educativo e professionale, favorendo l’emancipazione personale e sociale dei giovani coinvolti e la costruzione del personale progetto di vita. Contributo: 1,5 milioni di euro.

• Campus Smart Valley di Fondazione ERGO-MTM Italia. Un progetto ambizioso che si prefigge la costituzione di un polo di innovazione, basato su un modello di sviluppo che integra istruzione, innovazione e industria. L’intervento prevede la completa riqualificazione di un edificio industriale dei primi del Novecento, con l’obiettivo di creare, in una logica di sistema, un Campus che ospiti corsi professionalizzanti e laboratori per lo studio e la prototipazione di progetti industriali innovativi. • Contributo 3 milioni di euro.

• Varese Cultura 2030 della Provincia di Varese. Il progetto punta alla valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Varese in una logica di sistema attraverso una serie di interventi strutturali e programmi educativi. Tra gli obiettivi, la creazione di una rete tra musei e spazi culturali, nonché l’organizzazione di eventi culturali inclusivi e accessibili. Contributo 1.400.000 euro.

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo: “Chiudendo l’anno viene naturale fare un bilancio di questi mesi.

La seduta del Consiglio di amministrazione che si è tenuta prima di Natale ha ratificato una serie di provvedimenti importanti. Ciò che va sottolineato ancora una volta non è l’entità delle risorse economiche, ma il valore della relazione tra il territorio e Fondazione Cariplo.

