SARONNO – Si è conclusa nei giorni scorsi la coppa Caduti di Brema, il campionato nazionale di nuoto a squadre. A partecipare anche la società saronnese Rari Nantes.

La sezione femminile vince alla grande il girone C e ancora una volta si posizione altissima in classifica regionale: settimo posto totale in Lombardia. I maschi, in crescita, migliorano nettamente il punteggio dello scorso anno e si piazzano in ventiseiesima posizione.

Una prova corale importante: nonostante le condizioni difficili nell’impianto piuttosto freddo e inospitale, gli atleti sono rimasti incessantemente sugli spalti a tifare, dalla prima all’ultima gara.

Bene tutte le prestazioni nonostante qualche malanno di stagione. Soddisfatto il direttore tecnico Leonardo Sanesi: “Bravissimi tutti e tutte per questa grande conclusione dell’anno 2024”.

