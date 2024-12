Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 25 dicembre, spiccano gli eventi religiosi legati al Natale ma anche il successo dei prodotti di Saronno nel mondo e l’omaggio alla campionessa di nuoto Noemi Giudici.

Il Natale è stato celebrato anche con i panettoni firmati da Paolo Lazzaroni e Figli e da Punto Rosso, eccellenza locale che porta il nome della città nel mondo, mantenendo viva la tradizione con un tocco di innovazione.

La messa di Natale nella chiesa di San Pietro e Paolo è stata un momento di grande partecipazione. Il prevosto ha invitato i fedeli a riflettere sul significato del presepe come simbolo di umiltà e speranza per tutta la comunità.

In municipio, Noemi Giudici è stata premiata per i suoi successi nel nuoto. La giovane atleta, ambasciatrice di talento e impegno, ha ricevuto il riconoscimento dalla comunità per i risultati raggiunti in campo sportivo.

Il consigliere comunale Uboldi del Movimento 5 Stelle ha commentato l’attuale situazione politica cittadina, prospettando un ritorno di vecchi equilibri e nuove alleanze tra partiti storici come il Partito Democratico.

Un blackout ha interessato il quartiere dietro la stazione, lasciando diverse abitazioni senza corrente per ore. I residenti hanno segnalato disagi soprattutto in una giornata di festa come quella natalizia.

