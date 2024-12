Lazzate

LAZZATE – “Ieri una giornata storica per la nostra Lazzate: Papa Francesco ha aperto la Porta Santa accompagnato da un nostro concittadino, l’arcivescovo Diego Ravelli. Una grande emozione per tutta la nostra comunità”. A parlare è Andrea Monti, sindaco di Lazzate.

Monsignor Ravelli, che era in mondovisione col Papa negli storico momenti dell’apertura della Porta santa in Vaticano, è infatti originario di Lazzate, con la quale ha mantenuto sempre stretti legami.

Monsignor Diego Giovanni Ravelli è nato il 1 novembre 1965 a Lazzate, in Italia. Ordinato sacerdote nel 1991, è stato successivamente incardinato nella diocesi di Velletri-Segni. Ha conseguito un diploma in metodologia pedagogica all’Università Pontificia Salesiana nel 2000 e un dottorato in sacra liturgia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo nel 2010. Dal 1998 ha prestato servizio nell’Elemosineria Apostolica, diventandone capo ufficio nel 2013. Parallelamente, ha collaborato con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, venendo nominato maestro delle cerimonie liturgiche nel 2006. L’11 ottobre 2021, Papa Francesco lo ha nominato Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Il 21 aprile 2023 è stato nominato arcivescovo titolare di Recanati e il 27 giugno 2023 Delegato Pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Padova.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: l’arcivescovo monsignor Diego Ravelli durante un appuntamento pubblico a Lazzate)

26122024