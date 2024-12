Comasco

ROVELLASCA – Non si arrestano gli episodi di furti nelle abitazioni, con segnalazioni in aumento negli ultimi giorni. Dopo i colpi registrati a Fino Mornasco e nell’hinterland cittadino, compresa Albate, i malviventi hanno preso di mira la zona di Cermenate, colpendo in aree come Cascina Lavezzari, via Vecellio e via Maestri Comacini.

Molte le abitazioni messe a soqquadro, con danni ingenti e la sottrazione di preziosi e denaro. Episodi analoghi sono stati segnalati anche nella bassa comasca, tra Lomazzo e Rovellasca, alimentando l’allarme tra i residenti.

Nonostante i controlli intensificati da parte di carabinieri e polizia, i ladri sembrano agire senza timore, colpendo in alcuni casi anche in presenza di antifurti attivi, come confermato da alcune vittime. La loro sfrontatezza ha generato grande preoccupazione tra i cittadini, che chiedono misure ancora più incisive per arginare questa ondata di criminalità.

(foto archivio)

26122024