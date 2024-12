Cronaca

SARONNO – In viale Santuario oggi incidente stradale con intervento dell’ambulanza della Croce rossa cittadina per soccorrere un uomo di 50 anni caduto dalla bicicletta.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, alle 16.40; a dare l’allarme alcuni passanti che hanno tempestiavamente contattato il centralino del 118, che ha coordinato l’intervento dell’autolettiga, inviando sul posto quella disponibile che si trovava nelle vicinanze.

Le condizioni del ciclista non sono comunque apparse preoccupanti, ha riportato lievi contusioni. E’ stato trasferito in ospedale per essere medicato e per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Il fatto si è verificato nella zona antistante il monumento ai caduti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: pattuglia della polizia locale all’imbocco di viale Santuario, in occasione di un precedente intervento)

27122024