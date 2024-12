Città

SARONNO – Chissà se ieri sotto gli alberi di Natale saronnesi hanno trovato posto, tra i pacchetti, anche l’ultima novità del Santuario: i puzzle che celebrano l’anniversario dei 500 anni degli affreschi di Bernardino Luini. Un modo originale per ricordare e apprezzare l’inestimabile patrimonio artistico del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che dal 1525 incanta i visitatori con le sue decorazioni rinascimentali.

Un capolavoro del Rinascimento lombardo

Le cronache raccontano che Bernardino Luini lavorò alla decorazione del Santuario di Saronno tra il 1525 e il 1532. A lui si devono gli straordinari affreschi che adornano la Cappella Maggiore e l’antipresbiterio, considerati tra i capolavori dell’arte rinascimentale lombarda. Questi lavori vennero commissionati dai deputati del Santuario dopo il successo del Polittico di Legnano, opera che già mostrava la straordinaria capacità del Luini di creare illusioni prospettiche e ampliare visivamente lo spazio architettonico.

Tra i suoi affreschi più celebri vi sono La Presentazione di Gesù al Tempio e L’Adorazione dei Magi. Entrambe le opere colpiscono per la loro composizione prospettica, che sembra espandere le pareti della Cappella, e per la minuzia dei dettagli, visibile nei volti e negli abiti dei personaggi. I colori caldi e le sfumature leonardesche rendono le scene vive e coinvolgenti, immergendo lo spettatore in un’atmosfera quasi mistica.

Una celebrazione originale

Per celebrare i 500 anni degli affreschi, il Santuario ha realizzato una serie di puzzle che riproducono alcune delle opere più iconiche di Bernardino Luini e degli Angeli dipinti successivamente da Gaudenzio Ferrari. I puzzle, disponibili in diversi formati, rappresentano un’idea regalo perfetta per appassionati di arte e cultura.

Le versioni disponibili includono il formato grande da 50×70 cm (1080 pezzi) al costo di 16 €, una versione media da 30×42 cm (348 pezzi) a 8 euro, e le cartoline d’auguri a puzzle, nel formato 10×15 cm (48 pezzi), disponibili a soli 2,50 euro. Queste ultime raffigurano non solo gli affreschi di Luini, ma anche gli Angeli di Ferrari e l’immagine del beato Carlo Acutis.

Un pezzo di storia da portare a casa

Questi puzzle non sono solo un omaggio all’arte, ma anche un modo per sostenere il Santuario e diffondere la conoscenza di un patrimonio unico. Ogni pezzo racconta una storia e permette di entrare in contatto, in modo originale, con un’epoca straordinaria, fatta di maestria artistica e profonda spiritualità. Per chi fosse interessato, i puzzle sono acquistabili direttamente in sacrestia.