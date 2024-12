Città

SARONNO – Un nuovo progetto nasce dall’incontro tra il sostegno reciproco e il coraggio: è il calendario “Pensieri in tazza grande”, realizzato dal gruppo di auto-aiuto e dai partecipanti ai gruppi psicoeducazionali del Servizio di Psico-Oncologia attivo nella Struttura Complessa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Saronno.

Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura e della prevenzione, abbattendo i tabù legati alla diagnosi oncologica, e di offrire uno spazio di riflessione sulle sfumature della vita.K

Lo spiega Maria Marconi, dirigente psicologa, referente psiconcologia aziendale, Ssd governo psicologia clinica, oncologia e breast unit.

“Il titolo del calendario riprende il concetto del “caffè sospeso”, una tradizione che simbolicamente rappresenta la generosità e il pensiero rivolto all’altro, come atto di condivisione che va oltre la realtà individuale. È un messaggio forte che invita alla riflessione sulla propria vita e sulla bellezza dei piccoli gesti quotidiani, che nella malattia come nella salute, possono fare la differenza.”

Il calendario è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la partecipazione attiva di coloro che afferiscono al servizio e degli operatori sanitari di psico-oncologia supportati dal terzo settore. Ogni mese è arricchito da pensieri e riflessioni personali dei partecipanti, che raccontano le speranze e i momenti di luce che si possono trovare anche nei periodi più difficili. Le parole scritte sono accompagnate da immagini evocative che rappresentano la forza e la bellezza della vita, anche di fronte alle intemperie.

“Pensieri in tazza grande” è un invito a guardare la diagnosi oncologica con occhi nuovi, a liberarsi dal silenzio e dal dolore che spesso la circondano, e a trovare nelle piccole cose la forza di andare avanti.

Dalle riflessioni raccolte dai partecipanti, che nel corso del loro percorso terapeutico individuale o di gruppo, come grazie al progetto “Caffè Onco”, hanno imparato a condividere emozioni e pensieri. Si è creato un potente strumento di sensibilizzazione, capace di stimolare una riflessione profonda non solo sul significato della malattia, ma anche sulla forza che nasce dalla condivisione e dal supporto reciproco.

“Da anni Saronno Point è al fianco dell’oncologia e delle cure che eroga a pazienti e familiari. Ci riteniamo fortunati che non ci siano solo cure farmacologiche e tecniche, ma che ci sia anche la cura dell’aspetto emotivo, psicologico e relazionale. Noi continueremo a sostenere la cura intesa nella sua integrità” come condiviso da Marilena Borghetti, presidente della Saronno Point Odv.

Maria Marconi conclude evidenziando: “Questa comunicazione che diamo oggi rispecchia la voglia di rendere visibile la forza dei pazienti e di noi operatori sanitari, con l’intento di trasmettere un messaggio di speranza e di cambiamento. Dove la sofferenza può trasformarsi in un’opportunità di condivisione e di crescita collettiva. Voglio esprimere un ringraziamento particolare agli autori che, a vario titolo, hanno contribuito a realizzare il calendario e i volontari dell’Associazione Saronno Point Odv per la continua e preziosa collaborazione con noi. Non da ultimo l’Azienda Socio Sanitaria della Valle Olona che rende possibile la realizzazione di queste iniziative. Ringraziamo infine tutti coloro che hanno donato con amore una riflessione, lasciando a tutti un caffè sospeso… in tazza grande.”