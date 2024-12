Città

SARONNO – Grande ritorno per le festività saronnesi: dopo tanti anni di assenza, torna la Befana del Vigile, un evento che si teneva a Saronno in passato e che rinasce con un forte intento solidale. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Apollos, attivissima in città e già protagonista quest’anno della rinascita del calendario della polizia locale. L’appuntamento è previsto per il 6 gennaio, in collaborazione con l’amatissima Motobefana.

La giornata avrà inizio alle 9,15 con il ritrovo dei partecipanti in via Biffi, al Motoclub Saronno. Seguirà un corteo benefico che toccherà alcune realtà solidali del territorio, tra cui la Casa di Pronta Accoglienza, il Villaggio SOS, Focris e Casa Gianetti, per portare un gesto di vicinanza e condivisione.

Alle 14,45, in piazza Libertà, sarà il momento più atteso dai più piccoli: la Befana incontrerà i bambini per un pomeriggio di festa e allegria. Durante l’evento, sarà organizzata una raccolta di doni e generi alimentari, curata dall’Associazione Polizia Locale Saronno, per sostenere le famiglie in difficoltà della città.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Saronno e in collaborazione con Caritas Ambrosiana. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo [email protected]. Un’occasione imperdibile per riscoprire tradizioni del passato con un rinnovato spirito di solidarietà.

