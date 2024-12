news

Solana (SOL) ha registrato un aumento del 5,8% nelle ultime 24 ore, il che evidenzia come ultimamente SOL sia riuscita ad attirare più capitale rispetto a Bitcoin ed Ethereum. Nonostante i notevoli guadagni suggeriscano un mercato relativamente caldo, il token potrebbe continuare la sua crescita prima di raggiungere un massimo ciclico. In questa tendenza si inserisce perfettamente Solaxy, il progetto Layer-2 su Solana che ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari nella sua attuale prevendita.

Solana supera Bitcoin ed Ethereum?

Il 2024 è stato un anno straordinario per Solana, caratterizzato da nuovi massimi storici e un aumento significativo dell’attività sulla sua blockchain. Dopo essere crollato a 9 dollari in seguito al fallimento di FTX nel 2022, SOL ha registrato una ripresa incredibile, con un aumento di oltre il 2.000%. Secondo il rapporto di Glassnode, il suo prezzo ha superato quello di Bitcoin ed Ethereum in 344 dei 727 giorni di trading successivi al crollo.

L’analisi di Glassnode rivela che Solana ha anche attirato maggiori afflussi di capitale nello stesso periodo, utilizzando il cambiamento relativo del Realized Cap come parametro di misurazione. Questo indica che SOL ha attratto nuovo capitale e liquidità, segno di una crescente domanda dell’asset tra gli investitori.

L’arrivo di nuovi investitori è il motore principale della crescita di Solana. Questo aumento è stato alimentato, in gran parte, dall’impennata nell’attività delle meme coin sulla blockchain di Solana. Con SOL utilizzato come valuta base per regolare le transazioni di meme coin sulla rete, la forte domanda ha spinto il prezzo del token a un nuovo massimo storico di 263 dollari il 23 novembre.

Realizzazione dei profitti

Il resoconto Glassnode ha altresì sottolineato che Solana ha mantenuto un afflusso netto di capitale positivo sin da settembre 2023, con 776 milioni di dollari di nuovo capitale che fluiscono quotidianamente nella sua rete. Un’altra analisi interessante riguarda i volumi di realizzo dei profitti tra i vari gruppi di detentori di token. Gli investitori che hanno detenuto i token per:

1 giorno-1 settimana,

1 settimana-1 mese,

6-12 mesi

hanno realizzato profitti rispettivamente di 13,7 miliardi di dollari, 14 miliardi di dollari e 15,7 miliardi di dollari. Questi gruppi rappresentano complessivamente il 51,6% di tutti i profitti realizzati.

Questi dati indicano che il mercato è relativamente attivo, ma potrebbe avere ancora spazio per crescere. Solaxy è infatti una nuova soluzione che permetterebbe di superare molti limiti di Solana senza eccessivi sforzi.

Solaxy: la nuova Layer-2 su Solana

Le soluzioni Layer-1 stanno rapidamente diventando obsolete e la lentezza di Solana e le tante transazioni fallite degli ultimi tempi stanno minando la blockchain. Il team di sviluppo di Solaxy ha quindi deciso di prendere il proverbiale “toro per le corna” e iniziare a proporre una soluzione in grado di risolvere questi problemi. La soluzione si chiama Solaxy ed è la prima Layer-2 per Solana mai creata.

Con il suo potenziale multi-chain, maggiore scalabilità, costi di commissioni inferiori e l’abbattimento della congestione, Solaxy può neutralizzare gli attuali punti deboli di Solana e al tempo stesso sfruttarne al meglio le potenzialità. Le meme coin stanno facendo rapidamente progredire Solana e quindi Solaxy potrebbe rappresentare il modo migliore per raggruppare le transazioni off-chain per agevolare la loro analisi e infine pubblicarle su Layer-1, snellendo tutto il procedimento e riducendo il carico della rete principale.

La prevendita del token $SOLX sta attirando sia i piccoli trader sia quelli istituzionali. Ad esempio, gli investitori più esperti apprezzano la tokenomics incentrata sulla community, che non prevede alcuna allocazione separata per il team di sviluppo né vendite private, riducendo significativamente i rischi di investimento preventivo.

Allo stesso modo, la piattaforma di staking nativa di Solaxy ha conquistato i piccoli trader offrendo attualmente un tasso di ricompensa annuo (APY) dell’800%. Il 25% della fornitura totale di token SOLX, infatti, è stato destinato alle ricompense per lo staking.

Una roadmap trasparente, molteplici audit di sicurezza, che certificano l’affidabilità e sicurezza del progetto, e degli account social molto popolari su X e Telegram evidenziano un potenziale enorme per il token $SOLX.

Non sorprende, quindi, che influenti esperti del settore crypto, come Felice Grimaudo, stiano già definendo Solaxy come la prossima criptovaluta con potenziale di crescita di 10 volte il suo valore attuale.

Chi fosse interessato a investire in questa innovativa crypto, può partecipare alla prevendita di $SOLX visitando il sito ufficiale del progetto, dove è possibile acquistare il token con pochi clic, utilizzando una carta di credito o scambiando le criptovalute supportate.

