Gli utenti del centro, insieme agli operatori e ai volontari, hanno accolto con entusiasmo i rappresentanti dell’Anc per un evento che ha unito solidarietà e allegria. Durante l’incontro, non sono mancati sorrisi e gesti di affetto: i membri dell’Anc hanno infatti portato doni per i ragazzi del centro, rendendo la giornata ancora più speciale.

«È stato un momento di grande condivisione – hanno commentato dalla sezione saronnese dell’Anc – e siamo felici di aver potuto portare un po’ di spirito natalizio a questi ragazzi, che ci hanno accolto con un calore straordinario».

Questo appuntamento ha confermato il valore del legame tra associazioni e comunità locali, creando un’occasione per rafforzare i rapporti umani e sottolineare l’importanza di piccoli gesti che scaldano il cuore, soprattutto durante il periodo natalizio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti