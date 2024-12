Calcio

SARONNO – “In seguito all’elezione del nostro Emanuele Marchesi al comitato nazionale sarà Davide Rosio, già componente Cra Lombardia a prendere il ruolo di vicepresidente. Ignazio Ziino entrerà a far parte del Cra Lombardia come componente osservatori, occupandosi amche dell’area amministrativa. A Lele , Davide e Ignazio i migliori auguri per questa nuova avventura”. Così una nota dell’Associazione arbitri di calcio, l’Aia.

Rosio, saronnese, è stato per lungo tempo presidente della sezione Aia di Saronno. Con Rosio la sezione è progressimanente cresciuta, numericamente ed anche a livello di risultati raggiunti dai proprio tesserati, molti dei quali approdati alle caregorie più importanti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Davide Rosio durante un evento con la sezione saronnese dell’Aia, l’Associazione degli arbitri di calcio italiani)

27122024