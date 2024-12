Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Oggi alle 16 in via Campaccio di Ceriano Laghetto, per uno scontro fra una automobile ed una motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 17 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie, ma che non è apparso in pericolo di vita. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Desio è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

Nella vicina Lainate questa mattina si è registrato un incidente col monopattino; a soccorrere una persona rimasta lievemente contusa è stata l’ambulanza della Croce viola; il sinistro si è verificato alle 7.10 in via Mascagni.

27122024