SARONNO – Buon debutto con 200 visitatori per la mostra Avis allestita per la prima volta in sala Nevera a Casa Morandi. L’esposizione, inaugurata ieri, 26 dicembre, ha già attirato un pubblico numeroso, confermando il forte interesse dei saronnesi ma anche dei residenti dei comuni limitrofi per l’appuntamento.

La mostra propone una selezione di presepi che unisce tradizione e creatività, allestiti con cura nella suggestiva cornice della sala Nevera di viale del Santuario 2. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l’affluenza: “Siete stati tantissimi a venire ieri, 26 dicembre, a vedere la nuova edizione della mostra. La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di oltre 200 visitatori. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio: vi aspettiamo!”

La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 (chiusa, invece, 30 e 31 dicembre e 2 e 3 gennaio). L’ingresso è libero e gratuito.

Tutti i presepi esposti anonimamente partecipano al concorso di Avis: saranno gli stessi visitatori a scegliere i vincitori saranno i visitatori della mostra, che riceveranno una scheda sulla quale riportare il numero del presepio preferito. La premiazione avverrà sabato 25 gennaio.

(foto dalla pagina fb Avis)

