CISLAGO – “L’incidente e i conseguenti disagi patiti dalla comunità e dalla circolazione sono la dimostrazione di quanto serva realizzare una Varesina-bis.” Sono queste le parole dell’ex sindaco Gianluigi Cartabia, attualmente consigliere comunale, che fa riferimento a quanto accaduto l’antivigilia di Natale.

Un camion si è ribaltato nella mattinata di lunedì 23 dicembre, poco dopo le 9.30, alla rotonda tra via Carducci e via dello Sport. Il mezzo pesante si è inclinato sul lato passeggero, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o pedoni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la Croce Viola di Cesate ha prestato assistenza al conducente, un 26enne, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati intorno alle 10, per mettere in sicurezza l’area, svuotando circa 200 litri di gasolio rimasti nel serbatoio. Altri 200 litri si erano già sversati sul manto stradale a causa della rottura del serbatoio nell’impatto. Le operazioni di recupero del veicolo e di bonifica della strada sono proseguite per ore, mentre la polizia locale di Cislago ha gestito la viabilità.

“L’arteria attuale, come via Battisti, non è più sufficiente per gestire il traffico, ormai insostenibile – ha aggiunto Cartabia, sottolineando che – da oltre 30 anni si discute della necessità di una strada alternativa, ma finora senza alcuna concreta realizzazione”.

Il consigliere ha ribadito come l’episodio rappresenti l’ennesima dimostrazione della priorità di costruire una nuova infrastruttura per alleggerire i tratti più congestionati, coinvolgendo anche la Regione Lombardia affinché la questione venga affrontata in modo decisivo.

